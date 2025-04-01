Мэр Москвы рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Пересадки с городского транспорта на станцию метро "Рижская" Большой кольцевой линии станут намного удобнее. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Там появится новый наземный вестибюль. Его сейчас строят около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Пересадка на метро станет максимально удобной для пассажиров, которые пользуются разными видами транспорта. В новом павильоне уже завершили горную проходку.

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