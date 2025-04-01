Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 12:15

Новости

Мэр Москвы рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Мэр Москвы рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская"

Объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 трлн рублей – Собянин

Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

Собянин: с 2011 года в Москве благоустроено около 90 км набережных

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве набережных Москвы

Собянин рассказал о ранней диагностике онкологии в эндоцентре "Коммунарки"

Собянин: московские музеи и выставки за год посетили больше 17 млн раз

Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс строительных проектов

Пересадки с городского транспорта на станцию метро "Рижская" Большой кольцевой линии станут намного удобнее. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Там появится новый наземный вестибюль. Его сейчас строят около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Пересадка на метро станет максимально удобной для пассажиров, которые пользуются разными видами транспорта. В новом павильоне уже завершили горную проходку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика