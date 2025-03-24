Фото: rgo.ru

Стартовал прием заявок на премию Русского географического общества. Конкурс пройдет в пятый раз, сообщает пресс-служба РГО.

"Это престижная награда, которая позволяет отметить достижения в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия страны", – говорится в сообщении.

В этом году соискатели премии могут представить работы в девяти номинациях. Помимо традиционных заявок на лучшие научные, историко-культурные, образовательные, природоохранные и туристические проекты, появились и новые номинации – "Лучший документальный фильм", "Лучший фильм-путешествие".

Победители получат награду в размере 1 миллиона рублей. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится осенью.

Подать заявку можно до 14 мая на сайте РГО. После оценки проектов экспертной группой жюри определит победителей в каждой номинации.

Ранее сообщалось, что до 31 марта можно подать заявку на фотоконкурс РГО "Самая красивая страна". Профессионалы и фотолюбители со всего мира могут побороться за главный приз – 250 тысяч рублей.

Медиапроект посвящен дикой российской природе и бережному отношению к окружающей среде. Основное условие – снимки должны быть сделаны только на территории РФ.