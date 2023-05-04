Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги

Фото: телеграм-канал "Кровь мешками"

Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявил первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000 фоторабот журналистов российских СМИ из зоны проведения Специальной военной операции.

География участников включает как города-миллионеры, так и малые города России. Среди них – Белгород и Брянск, Донецк, Луганск, Екатеринбург, юг России – Краснодарский край, Крым и Севастополь, а также Приволжский округ, Приморский край, Татарстан и Якутия.

Экспертное жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие представители

российского и международного медиасообщества и деятели культуры, приступит к работе в мае. Итоги работы жюри буду объявлены в июне на сайте конкурса.

Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в альбом.

Организатором Всероссийского конкурса военной фотожурналистики выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Фотографии конкурса посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России. Авторам предложено продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия".

Ранее в столице начался прием заявок на фотоконкурс "Планета Москва". "Приглашаем к участию профессиональных фотографов и любителей. Уверен, что в ваших работах отразится не только отрезок истории градостроительного развития столицы, но и любовь к нашему городу. Москва постоянно меняется, это происходит благодаря реализации программ, утвержденных Сергеем Собяниным", – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.