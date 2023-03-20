Около трех тысяч работ заявлено на фотоконкурс имени Андрея Стенина

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около трех тысяч работ из 50 стран было заявлено на IX конкурс памяти Андрея Стенина, военкора медиагруппы "Россия сегодня", погибшего под Донецком летом 2014 года.

В топ-5 самых активных международных участников вошли фоторепортеры из Индии, Бангладеш и Китая. Четвертое место между собой поделили журналисты Италии и Франции, пятое – Испании и Ирана.

Российские журналисты также в числе наиболее активных участников: количество заявок из регионов и федерального центра РФ выросло почти вдвое в сравнении с конкурсом прошлого года.

Расширилась и география конкурса: в 2023 году она дополнилась заявками фоторепортеров из Ганы и Бурунди. Африканские журналисты – одни из наиболее активных участников конкурса имени Стенина: с момента его старта в декабре 2014 года свои работы на конкурс отправили фоторепортеры из 26 стран Африки, что составляет почти половину от общего числа государств континента.

Среди номинаций лидерство по числу работ сохранила "Моя планета", за ней следуют "Портрет. Герой нашего времени", "Главные новости" и "Спорт".

Международное жюри приступит к работе в апреле, шорт-лист конкурса будет объявлен в середине июня на русской и английской версиях сайта.

Ранее уточнялось, что призовой фонд составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье места в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 тысяч рублей.

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