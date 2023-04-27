Прием заявок на фотоконкурс канала "Моя Планета" продлится до 15 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заявки на участие в фотоконкурсе "Моя Планета. Россия – коллекция впечатлений" будут приниматься до 15 мая.

Поучаствовать смогут как профессионалы, так и любители. Главное – уметь замечать красоту и уникальность окружающего мира, отметили организаторы конкурса.

"Покажите на своих снимках Россию такой, какой вы ее увидели! Ваше творчество может отражать все, что вызывает восторг и гордость, наполняет энергией, вдохновляет и оставляет неизгладимые впечатления в сердце", – заявили организаторы.

На конкурс можно присылать снимки любых жанров и направлений со всех уголков страны. Редакция телеканала "Моя Планета" отберет 50 лучших работ, которые станут частью большой выставки и украсят центральные улицы российских городов.

Фотографии должны быть полноцветными, горизонтальными и в максимальном качестве. Также нужно прислать информацию о себе и своих работах, поделиться местоположением, где прошла съемка, указать модель камеры или смартфона, на который запечатлен кадр. Один участник может отправить не более пяти фотографий.

Подать заявку на конкурс, ознакомиться с техническими требованиями к снимкам и узнать условия конкурса более подробно можно на сайте телеканала "Моя Планета".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что победители конкурса "Учитель года России" получат один миллион рублей. Также предусмотрено вознаграждение для призеров в размере 500 тысяч. Участники, которые одержат победу в других подобных состязаниях, организованных министерством просвещения, получат 200 тысяч рублей.

