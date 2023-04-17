Прием заявок на первый технологический конкурс беспилотных аппаратов стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Агентство инноваций Москвы начало принимать заявки на первый технологический конкурс беспилотных аппаратов, который пройдет с 17 мая по 11 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заявку можно отправить на сайте i.moscow, они принимаются до 7 мая включительно. Необходимо заполнить анкету, описать детали и преимущества своего проекта с готовым продуктом или его простейшей работающей версией.

Поучаствовать в конкурсе могут разработчики беспилотных аппаратов для охраны труда, контроля общественной и пожарной безопасности, мониторинга состояния объектов инфраструктуры или обеспечения безопасности дорожного движения.

Участников во время конкурса также ждут консультации, нетворкинг, пит-сессии, индивидуальные встречи с партнерами мероприятия и посещение их производственных площадок.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что беспилотные технологии позволяют быстро решать задачи по обнаружению и тушению пожаров, поиску и спасению людей, а также по доставке грузов и контролю за безопасностью объектов.

"В рамках нашего нового технологического конкурса планируем организовать совместные проекты с крупными корпорациями, расширить производство, встроиться в производственные цепочки. По его итогам финансирование получат 30 компаний", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в столице начался прием заявок на получение грантов для предпринимателей, которые помогут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Подобная мера поддержки рассчитана на предприятия, которые работают в сфере промышленности, науки, информационных технологий и связи.

До этого стало известно, что в парке "Кузьминки" 20 мая пройдет ежегодный фестиваль "Арт-пристань". Принять участие в фестивале приглашают всех российских художников.

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