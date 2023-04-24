Мишустин заявил, что победители конкурса "Учитель года России" получат 1 млн рублей

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Победители конкурса "Учитель года России" смогут получить денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

По его словам, призеры этого конкурса будут получать по 500 тысяч рублей.

"А участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых министерством просвещения, также ждут денежные призы по 200 тысяч рублей", – поделился российский премьер.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила направить обращение к главе государства с вопросом изменения системы оплаты труда преподавателей. Она подчеркнула, что многие выпускники педагогических вузов не работают по специальности. Молодые работники избегают эту профессию из-за низкого размера зарплаты в системе школьного образования.

В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что новая система оплаты труда педагогов была введена в некоторых российских регионах. По его словам, у нововведения уже есть конкретные результаты.