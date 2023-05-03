Начался прием заявок на участие в фотоконкурсе "Планета Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал прием заявок на фотоконкурс "Планета Москва". Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Приглашаем к участию профессиональных фотографов и любителей. Уверен, что в ваших работах отразится не только отрезок истории градостроительного развития столицы, но и любовь к нашему городу. Москва постоянно меняется, это происходит благодаря реализации программ, утвержденных Сергеем Собяниным", – сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

Работы участников оценит профессиональное жюри. Фотографии финалистов будут представлены на выставке, которую откроют в преддверии Дня города. Церемонию награждения и выставку организуют в рамках Московского урбанистического форума.

Все желающие могут отправить не более трех фотографий для участия в каждой из номинаций. Работы примут для номинаций:

"Москва и москвичи. Комфортный город" (акцент на людях и жителях мегаполиса);

"Городской пейзаж" (реновация, отражение группы объектов, снятое как с уровня земли, так и с верхних точек);

"Архитектура Москвы. Связь времен" (акцент на одном здании, интерьере либо экстерьере, элементах фасадов);

"Динамика мегаполиса" (развитие транспортной системы города, Москва строительная).

Победителя в номинации "Народное голосование" выберут подписчики официальных страниц ведомства в социальных сетях, а также пользователи проекта "Активный гражданин".

К участию в конкурсе должны быть представлены фото, сделанные не ранее 1 сентября 2022 года. Работы будут принимать до 30 июня. Фотографии необходимо отправить на электронный адрес dgp.mos@yandex.ru.

До этого в Москве стартовал прием заявок на конкурс "Моя Планета. Россия – коллекция впечатлений". Отправить фотоработы можно до 15 мая. Редакция телеканала "Моя Планета" отберет 50 лучших работ, которые станут частью большой выставки и украсят центральные улицы российских городов.

