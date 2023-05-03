Благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации" появилось более 70 стартапов – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 70 стартапов в Москве появилось благодаря конкурсу "Лидеры цифровой трансформации – 2022". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Больше половины победителей конкурса "Лидеры цифровой трансформации – 2022" запустили свои стартапы. Их разработки решают реальные городские или коммерческие задачи", – написал мэр.

Так, Future Of MedTech разработали веб-платформу для автоматической обработки и разметки снимков КТ и МРТ и подписали соглашение с Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы о тестах продукта. В рамках конкурса они получили грант на сумму в два миллиона рублей.

IDEV создала сервис по расчету рыночной стоимости недвижимости в столице с использованием технологий ИИ, его тестирование в Аналитическом центре Москвы будет завершено в июле. На испытания им была выделена сумма почти в 700 тысяч рублей.

Good Genius представили сервис, позволяющий оценить качество работ по городскому благоустройству. На данный момент в Аналитическом центре контрольной деятельности проводится подготовка к тестированию продукта.

Подать заявку на участие в конкурсе в этом году можно до 21 мая по ссылке, к конкурсу уже присоединились более 4 тысяч участников.

Ранее Собянин сообщил, что столичный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" стал победителем международной премии BOLD Awards в номинации "Открытые инновации". За победу в номинации боролись больше 140 проектов, в том числе из Германии, Италии, США.

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