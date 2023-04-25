Собянин рассказал о популярных городских программах поддержки в сфере инноваций

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московский инновационный кластер в ходе опроса выяснил, какие городские меры поддержки внедрения новых разработок наиболее популярны среди столичных предпринимателей. О результатах опроса в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, всего было выделено пять наиболее востребованных мер поддержки. На первом месте оказалась "Академия стартапов", за которую отдали 27,3% голосов. Это программа, в рамках которой начинающие предприниматели могут получить рекомендации по доработке продукта, привлечь инвестиции и запустить продажи.

Далее по популярности идут технологические конкурсы (21,2% голосов). Как уточнил мэр, они помогают находить нужные инновации под конкретных инвесторов. С их помощью столичные стартапы смогли привлечь свыше 1,5 миллиарда рублей.

Почти столько же предпринимателей – 21,1% – назвали важной мерой поддержки гранты на оборудование и развитие деятельности, которые помогают частично закрывать проценты по кредитам, оплачивать лизинг автомобилей и прочее. В прошлом году таких грантов было выдано на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Четвертое и пятое места в рейтинге достались хакатонам и цифровым конкурса. За них проголосовали по 15% опрошенных предпринимателей. Они выделили такие проекты как "Новатор Москвы" и "Лидеры цифровой трансформации", отметив, что те сильно помогают в начале развития дела.

"Московский инновационный кластер создает условия для развития передовых технологий, кооперации участников рынка. В его составе – больше 35 тысяч организаций из Москвы и регионов России", – подытожил градоначальник.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на первый технологический конкурс беспилотных аппаратов. Он пройдет с 17 мая по 11 июня. В нем могут принять участие разработчики беспилотников, предназначенных для охраны труда, контроля общественной и пожарной безопасности, мониторинга состояния объектов инфраструктуры или обеспечения безопасности на дорогах.

