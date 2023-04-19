Собянин рассказал, как Москва помогает испытывать передовые разработки

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В 2019 году столичные власти запустили программу пилотного тестирования инноваций, участником которой может стать любая компания, которая хочет вывести на рынок новую технологию или продукт. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Если продукт соответствует определенным строгим критериям, разработчики могут выбрать одну из 216 площадок для пилотирования, получить подтверждение и запустить процесс", – написал градоначальник.

По словам Собянина, в течение четырех лет разработчики организовали 355 испытаний и заключили 162 реальных контракта. Они займутся внедрением инновационных товаров на общую сумму 632 миллиона рублей.

В качестве примеров мэр привел проекты по виртуальной химической лаборатории, тренажеры для головного мозга и умную систему экомониторинга.

Ранее стало известно, что в Москве стартовал прием заявок на получение грантов для предпринимателей, которые помогут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Такая мера поддержки рассчитана на заводы, работающие в области промышленности, науки, информационных технологий и связи.