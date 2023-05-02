12 новых стартовых площадок включили в программу реновации – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве в программу реновации включили еще 12 адресов, по которым возведут новостройки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Включили в Программу реновации 12 новых адресов. Стартовые площадки находятся в девяти районах Москвы", – написал мэр.

Новые дома построят по следующим адресам:



Сходненская улица, владение 42 (район Южное Тушино);

Октябрьская улица, владения 64, 66 и 68 (район Марьина Роща);

Сельскохозяйственная улица, владение 18, корпус 6 (район Ростокино);

Сиреневый бульвар, владение 70 (район Восточное Измайлово);

2-я Прядильная улица, владение 9 (район Измайлово);

квартал Грайвороново 90А, земельный участок 2 (район Текстильщики);

6-я Кожуховская улица, владение 29Б (Южнопортовый район);

7-я Кожуховская улица, владение 8 (Южнопортовый район);

Касимовская улица, владение 31, корпус 2 (Бирюлево Восточное);

Касимовская улица, владение 33 (Бирюлево Восточное);

Касимовская улица, владение 35 (Бирюлево Восточное);

поселок Щапово, вблизи домов 57 и 59 (ТиНАО).

Градоначальник уточнил, что в новостройки переедут 6,7 тысячи жителей 37 старых домов. На сегодняшний день в Москве в программу реновации включено 587 стартовых площадок и чуть больше 5,1 тысячи старых домов.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в столице ввели в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,1 миллиона "квадратов" приходится на жилье. Всего же по итогам этого года в Москве планируется ввести около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

