20:40Мэр Москвы
12 новых стартовых площадок включили в программу реновации – Собянин
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве в программу реновации включили еще 12 адресов, по которым возведут новостройки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
"Включили в Программу реновации 12 новых адресов. Стартовые площадки находятся в девяти районах Москвы", – написал мэр.
Новые дома построят по следующим адресам:
- Сходненская улица, владение 42 (район Южное Тушино);
- Октябрьская улица, владения 64, 66 и 68 (район Марьина Роща);
- Сельскохозяйственная улица, владение 18, корпус 6 (район Ростокино);
- Сиреневый бульвар, владение 70 (район Восточное Измайлово);
- 2-я Прядильная улица, владение 9 (район Измайлово);
- квартал Грайвороново 90А, земельный участок 2 (район Текстильщики);
- 6-я Кожуховская улица, владение 29Б (Южнопортовый район);
- 7-я Кожуховская улица, владение 8 (Южнопортовый район);
- Касимовская улица, владение 31, корпус 2 (Бирюлево Восточное);
- Касимовская улица, владение 33 (Бирюлево Восточное);
- Касимовская улица, владение 35 (Бирюлево Восточное);
- поселок Щапово, вблизи домов 57 и 59 (ТиНАО).
Градоначальник уточнил, что в новостройки переедут 6,7 тысячи жителей 37 старых домов. На сегодняшний день в Москве в программу реновации включено 587 стартовых площадок и чуть больше 5,1 тысячи старых домов.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года в столице ввели в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,1 миллиона "квадратов" приходится на жилье. Всего же по итогам этого года в Москве планируется ввести около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
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