Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину

Фото: stroi.mos.ru

С начала этого года в Москве были введены в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения, в которые в том числе вошли 2,1 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как заявил пресс-службе заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, это позволило выполнить годовой план ввода недвижимости в столице более чем наполовину.

"Стоит отметить, что значительная часть введенных в эксплуатацию объектов была построена за счет частных инвестиций, что говорит о высокой привлекательности рынка столичной недвижимости", – уточнил он.

По словам заммэра, такие показатели были достигнуты и благодаря мерам поддержки, которые были приняты федеральным правительством и правительством Москвы.

Он напомнил, что в этом году столица планирует ввести в эксплуатацию около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

В 2022 году в Москве удалось построить около 13 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 6,6 миллиона пришлись на жилье, отметил Бочкарев.

Показатели демонстрируют решение задач, которые были поставлены национальным проектом "Жилье и городская среда". Исходя из основного показателя проекта, столица должна ежегодно вводить 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшать жилищные условия 5 миллионов граждан.

Ранее Бочкарев сообщал, что на юго-западе столицы будет построено свыше 700 тысяч квадратных метров жилья в рамках реализации программы реновации. Он уточнил, что в данную программу входят 520 домов в ЮЗАО общей площадью квартир 1907,9 тысячи квадратных метров.



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