Стартовал XI фотоконкурс РГО "Самая красивая страна"

Фото: Надежда Захарова

Начался XI фотоконкурс Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Профессионалы и фотолюбители со всего мира могут прислать свои работы до 31 марта и побороться за главный приз – 250 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе РГО, масштабный медиапроект посвящен дикой российской природе и бережному отношению к окружающей среде. Основное условие – снимки должны быть сделаны только на территории РФ.

После 31 марта начнется смотр работ и их оценка. Выбирать победителей и обладателей призовых мест будут в несколько этапов. Все фотографии, поступающие на конкурс, сначала оцениваются независимой экспертной группой, а затем жюри из профессиональных фотографов, кинорежиссеров, актеров и искусствоведов.

По правилам конкурса ограничений по возрасту и месту жительства участников нет. Прислать свой снимок может любой желающий. Для кадров, снятых на телефоны, создана отдельная номинация.

В честь 180-летнего юбилея РГО впервые учредили номинацию "180 чудес России". Участникам предлагается поделиться фотографиями самых прекрасных природных и рукотворных достопримечательностей страны. Также объявлены номинации "Пейзаж", "Дикие животные", "Птицы", "Магия стихии", "Россия в лицах", "Живой архив", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Макромир", "Снято на смартфон".

Кроме того, на конкурсе будет номинация "Самые красивые обои для рабочего стола". Участникам надо прислать снимки в тематике из представленных номинаций конкурса. Лучшие из них станут фотообоями в операционной системе Astra Linux.

Для фотографов в возрасте до 16 лет РГО проводит отдельный конкурс "Самая красивая страна глазами детей" по четырем номинациям: "Пейзаж", "Мир животных", "Природные явления", "Макромир". Фотографии можно делать как на фотоаппарат, так и на смартфон. Победитель каждой номинации получит 100 тысяч рублей.

Партнеры XI фотоконкурса поддержат участников специальными призами в отдельных номинациях. Кроме того, пройдет открытое интернет-голосование за лучшую фотографию на сайте конкурса. По его результатам будет вручен приз зрительских симпатий.

В состав жюри конкурса входят фотографы Сергей Горшков, Марко Урсо, Эндрю Паркинсон, Игорь Метельский, Ольга Мичи, актер и режиссер Сергей Гармаш, актер и режиссер Владимир Машков, летчик-космонавт России Иван Вагнер, директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев, президент РГО Сергей Шойгу. Работы принимаются на сайте.

Ранее фотограф Игорь Метельский стал лауреатом премии Wildlife Photographer of the Year в категории "Животные в своей среде обитания". На его снимке запечатлена потягивающаяся на вечернем солнце рысь на фоне посыпанных снегом холмов.

Победителем премии стал новозеландский фотограф Шейн Гросс за работу "Рой жизни", на которой запечатлены проплывающие головастики жабы.