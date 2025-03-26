Молодых ученых Москвы пригласили на конкурс

Молодые московские ученые могут принять участие во Всероссийском научном конкурсе и получить поддержку своих проектов. Его проводят Российская академия наук (РАН) совместно с благотворительным фондом АФК "Система", МТС и другими отечественными компаниями.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе "Лифт в будущее". Презентовать проект можно в команде до 3-х человек. Заявки ждут до 20 июля.

Авторов лучших проектов ждет финансовая и экспертная поддержка, а также возможность дальнейшего сотрудничества с ведущими отечественными компаниями. Имена победителей в одной из номинаций нанесут на космический аппарат.

В 2024 году на конкурс поступило почти 350 заявок из 45 регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

