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26 марта, 21:45

Наука

Молодых ученых Москвы пригласили на конкурс

Молодых ученых Москвы пригласили на конкурс

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Молодые московские ученые могут принять участие во Всероссийском научном конкурсе и получить поддержку своих проектов. Его проводят Российская академия наук (РАН) совместно с благотворительным фондом АФК "Система", МТС и другими отечественными компаниями.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе "Лифт в будущее". Презентовать проект можно в команде до 3-х человек. Заявки ждут до 20 июля.

Авторов лучших проектов ждет финансовая и экспертная поддержка, а также возможность дальнейшего сотрудничества с ведущими отечественными компаниями. Имена победителей в одной из номинаций нанесут на космический аппарат.

В 2024 году на конкурс поступило почти 350 заявок из 45 регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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