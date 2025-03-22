Слабая магнитная буря зафиксирована на Земле

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Магнитная буря, достигшая уровней от слабой до средней интенсивности (G1-G2), началась на Земле. Ее зафиксировали вечером в пятницу, 21 марта, около 21:00 по московскому времени, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным специалиста, слабое возмущение геомагнитного поля наблюдалось с 18:00. Причиной магнитной бури эксперт назвал попадание Земли в поток быстрого и плотного солнечного ветра. При этом его скорость, начиная с вечера пятницы, выросла до 500–600 километров в секунду при норме 350–400 километров в секунду.

Источником такого сильного ветра стала крупная корональная дыра. Она заняла практически весь юго-восточный квадрант Солнца, пояснил специалист.

Предполагается, что геомагнитная буря подойдет к концу около 12:00 субботы, 22 марта. По прогнозам, после этого геомагнитное поле сохранит слабо возмущенное состояние, однако вероятность начала новых магнитных бурь в воскресенье оценивается как низкая. Специалисты полагают, что она близка к 26%.

В связи с усилением солнечного ветра в апреле на Земле может повыситься число магнитных бурь, предупреждал ранее профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. При этом модели показывают рост геомагнитной активности до уровня Kp 4–5, что означает возмущения магнитного поля, которые могут перерасти в слабые бури.