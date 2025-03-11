Вспышка класса М произошла на Солнце

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Вспышка предпоследнего класса мощности М зарегистрирована на Солнце во вторник, 11 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладкой геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным учреждения, вспышка M1.1 (N05W46) продолжительностью три минуты была зарегистрирована в 15:04 по московскому времени. Это первая мощная вспышка с 5 марта.

Ранее ученые заявили, что на Земле с 14 марта может повыситься геомагнитная активность. Кроме того, не исключен рост плотности и скорости солнечного ветра, из-за чего ожидаются умеренные возмущения магнитного поля. С вероятностью от 20 до 30% это может вызвать слабые магнитные бури.

До этого на Солнце зафиксировали выброс самого большого в этом году облака плазмы. Источником явления могла стать та же активная область, которая произвела первую в феврале вспышку самого высокого класса Х2.0.