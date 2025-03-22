Форум колледжей в Москве посетили 60 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Масштабный форум колледжей в Москве, который прошел с 19 по 21 марта в Гостином Дворе, посетили 60 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие объединило 48 колледжей, представляющих свыше 140 востребованных специальностей в 10 отраслях экономики города. Девятиклассники и их родители получили ответы на вопросы о поступлении и обучении.

Для учащихся провели более 120 мастер-классов. Ребята приготовили блюда азиатской кухни, создали телеграм-бота, узнали об устройстве электромобиля. С помощью VR-очков и учебных симуляторов они научились управлять гоночным мотоциклом, автомобилем и поездом.

По словам ученицы 9-го класса школы № 281 Анфисы Тараровой, посетив форум, она решила стать стилистом-визажистом. В качестве места обучения она выбрала Первый московский образовательный комплекс.

В зоне лектория состоялись также встречи со спикерами, среди которых были известные телеведущие, тренеры, ученые и спортсмены. Кроме того, для посетителей выступали артисты.

В ходе серии тематических встреч эксперты в области психологии и развития личности дали школьникам и их родителям практические рекомендации, а также отвечали на вопросы в формате открытого микрофона. Более того, гости смогли пройти профтестирование и получать информацию о поступлении и наиболее популярных профессиях.

На форуме также подвели итоги первого Московского кинофестиваля колледжей "Профессия в кадре". Создавшие самые яркие видеопроекты студенты получили награды.

Между тем интерес столичных школьников к поступлению в колледжи постоянно растет, поэтому городские власти улучшают систему профессионального образования, отметил ранее Сергей Собянин. По его словам, в 2024 году студентам колледжей стали порядка 26 тысяч человек. В связи с этим число бюджетных мест в этих образовательных организациях было решено увеличить, чтобы возможность поступить была у каждого желающего, подчеркнул мэр.