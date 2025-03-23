Диск Солнца будет закрыт на 2% в Москве при затмении 29 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Солнечное затмение будет видно на территории России 29 марта. Москвичи смогут увидеть, что Луна закроет солнечный диск на 2%, рассказала в беседе с ТАСС астроном Людмила Кошман.

По прогнозам экспертов, частное затмение Солнца продлится с 11:51 до 15:44 по московскому времени. При этом его максимальная фаза (0,936) должна наступить в 13:49. Увидеть ее можно будет на восходе в Гудзоновом заливе. Явление будет наблюдаться в Северной Америке и акватории Атлантического океана, а также на северо-западе России, в Европе и на северо-западе Африки.

Наивысшую фазу затмения будет видно и с территории материковой России. Посмотреть на нее жители страны смогут в 14:44 по московскому времени на Кольском полуострове и северо-западе Мурманской области.

В Москве же максимальная фаза наступит в 14:49, уточнила Кошман. При этом в Санкт-Петербурге в следующую субботу Луна скроет около 13% Солнца.

Максимальные фазы затмения в Москве и Санкт-Петербурге будут равны 0,07 и 0,23 соответственно. При этом важно помнить, что фаза затмения указывает на долю диаметра диска Солнца, которая скрыта за Луной. Тем не менее эти цифры не совпадают с площадью затемнения, которая подразумевается, когда специалисты говорят о процентах, на которые будет закрыт солнечный диск.

В ночь с 22 на 23 апреля москвичи смогут увидеть пик звездопада Лириды. Метеорный поток можно наблюдать ежегодно во втором месяце весны. В пик прогнозируется до 18 метеоров в час.