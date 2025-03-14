Венеру можно будет увидеть в некоторых регионах РФ с 17 по 25 марта

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Жители некоторых регионов России смогут увидеть Венеру в различных фазах как утром, так и вечером с 17 по 25 марта, рассказала заведующая обсерваторией Вега Новосибирского госуниверситета (НГУ) Альфия Нестеренко.

По словам специалиста, Венера будет заметна в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.

"Такая видимость планеты называется двойной видимостью. Такой эффект возникает, когда Венера находится в нижнем соединении с Солнцем (примерно между Землей и Солнцем)", – рассказала Нестеренко в беседе с РИА Новости.

Как объяснила специалист, из-за относительно большого наклона орбиты Венеры и ее близости к Земле в эти даты планета будет находиться на значительном удалении от линии эклиптики – круга, по которому движется Солнце для наблюдателя с Земли. Благодаря разной освещенности диска Венеры россияне смогут увидеть различные фазы этой планеты, в том числе можно будет наблюдать ее серпик, который иногда называют Венерианским месяцем.

"Венеру можно будет наблюдать вечером, сразу после заката Солнца, низко над западной частью горизонта и утром, перед восходом Солнца, над восточной частью горизонта", – уточнила Нестеренко.

Она подчеркнула, что эти условия повторяются каждые восемь лет, добавив, что после 25 марта Венера будет видна только по утрам.

Более того, при наличии хорошего телескопа, даже любительского, в указанные даты можно увидеть удлинение рогов серпа Венеры. Эксперт отметила, что это необычное явление возникает из-за наличия на планете слоя облаков верхнего яруса, который находится выше основного слоя облаков.

Сразу после Венеры жители Москвы смогут увидеть частное солнечное затмение. С 14:25 до 15:13 29 марта Луна закроет часть солнечного диска. Максимальная фаза явления наступит в 14:49, но для этого небо над регионом должно быть ясным. Также необходимо запастись солнечными фильтрами, поскольку смотреть на Солнце невооруженным глазом опасно для зрения.