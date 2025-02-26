Эксперт Рублева рассказала, во сколько будет видно солнечное затмение в Москве 29 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Частное солнечное затмение можно будет наблюдать в столице 29 марта с 14:25 до 15:13. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Эксперт пояснила, что затмение называется частным, поскольку Луна закроет только кусок солнечного диска.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария В Москве явление можно будет увидеть начиная с 14:25, а максимальная фаза наступит в 14:49. Но для удачного наблюдения небо должно быть ясным.

Специалист посоветовала запастись солнечными фильтрами, поскольку смотреть на Солнце невооруженным глазом опасно для зрения.

"Если смотреть через металлическую фольгу или засвеченную фотопленку, можно будет увидеть, как потемнеет маленький краешек, 0,07 от диска", – указала эксперт.

Ранее россиян предупредили о пике активности Солнца в середине 2025 года. Однако его нельзя назвать рекордным, поскольку для радикального роста активности у звезды нет резервов. Отмечается, что в 1950–1960-х годах активность Солнца была в полтора раза выше текущей.