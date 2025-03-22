Сильная магнитная буря может произойти на Земле 23 марта

Фото: 123RF/mkarco

Первая с начала января сильная магнитная буря может произойти на Земле в воскресенье, 23 марта. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые отметили, что в пятницу, 21 марта, после вспышки М1.2 в атмосферу было выброшено облако солнечной плазмы.

"Судя по всему, вспышка, хотя и была незначительной, вывела из равновесия крупный протуберанец (плотное волокно плазмы), которое и было выброшено к Земле. <…>. Предполагается, что именно этот объект сейчас находится в космосе и в течение суток ударит по Земле", – указали специалисты.

По данным лаборатории, расчетное время удара к настоящему моменту варьируется от 03:00 до 06:00 по московскому времени.

При этом прогноз магнитных бурь к настоящему моменту не сформирован. Однако, по предварительным данным, на земле ожидается буря уровня G3.

Вечером в пятницу, 21 марта, около 21:00 по московскому времени на Земле произошла магнитная буря, достигшая уровней от слабой до средней интенсивности. Ее причиной стало попадание планеты в поток быстрого и плотного солнечного ветра. При этом его скорость, начиная с вечера пятницы, выросла до 500–600 километров в секунду при норме 350–400 километров в секунду.