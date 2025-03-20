Астроном Рублева: пик метеорного потока Лириды ожидается в ночь на 23 апреля

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Жители столицы смогут увидеть пик звездопада Лириды в ночь с 22 на 23 апреля, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она отметила, что звездопад можно наблюдать ежегодно во втором месяце весны – в 2025-м он будет активен с 16 по 25 апреля, а максимальное число вспышек ожидается в ночь с 22-го на 23-е число. В пик прогнозируется до 18 метеоров в час, сказала эксперт.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария В этом году условия для наблюдения достаточно благоприятны, потому что Луна будет находиться в фазе последней четверти и не помешает. Созвездие Лиры восходит над горизонтом около 05:00, поэтому лучше приступать к наблюдению во второй половине ночи и под утро.

Ближе к рассвету созвездие можно наблюдать над южным горизонтом. Специалист также подчеркнула, что метеоры будет видно невооруженным глазом.

"Лучше всего выехать за пределы города, где не мешает засветка", – добавила эксперт.

Ранее Рублева рассказала, что 29 марта частое солнечное затмение будет видно в столице с 14:25 до 15:13 часов. В этот момент Луна закроет небольшую часть солнечного диска. Наблюдать явление лучше через металлическую фольгу и засвеченную фотопленку, чтобы не навредить зрению.