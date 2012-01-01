Главные традиции и приметы дня весеннего равноденствия

В 2025 году весеннее равноденствие выпало на 20 марта. С этого момента в Северное полушарие Земли пришла астрономическая весна, а день постепенно становится длиннее ночи. Как отмечали это событие много лет назад, а также какие традиции и приметы сопровождают весеннее равноденствие – в материале Москвы 24.

Весна пришла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Весеннее равноденствие – это астрономическое событие, во время которого ни одно из полушарий Земли не наклонено к Солнцу, а продолжительность дня равна продолжительности ночи. Дата у явления не фиксированная: как правило, оно происходит в период с 19 по 21 марта.

В 2025 году равноденствие наступит 20 марта в 12:01 по московскому времени.



линии на небесной сфере, которую описывает Солнце в течение года. – Прим. ред. ), в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное.

из сообщения Московского планетария Солнце, двигаясь по эклиптике (), в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное.

После равноденствия положение Земли меняется, Солнце переходит через экватор на сторону Северного полушария. Продолжительность ночей начнет сокращаться, а светового дня – увеличиваться до тех пор, пока не достигнет своего пика в день летнего солнцестояния, который в 2025 году выпадет на 21 июня.

Традиции и приметы

Человечество начало отмечать равноденствие задолго до того, как ему дали астрономическое описание. Люди замечали, что продолжительность дня и ночи все время меняется, и момент, когда тьмы наконец становится меньше, широко праздновали.

Весеннее равноденствие считалось подходящим для различных ритуалов и чествования богов. Например, древние славяне в этот день встречали бога весеннего солнца и плодородия, покровителя земледельцев Ярило и просили его о благополучии и урожае. На Руси равноденствие отмечали как начало нового года: устраивались ярмарки и народные гулянья, женщины пекли блины и печенья в виде птиц, вечером жгли праздничные костры.

Некоторые традиции и поверья сохранились и до наших дней. Например, в этот день принято убирать квартиру и избавляться от старых вещей, чтобы освободить в жизни место для чего-то нового и хорошего. Также рекомендуется навести порядок в мыслях: отпустить старые обиды, избавиться от предрассудков и вредных привычек.

А вот ссориться и плохо думать об обидчиках в этот день не стоит – зло даже в помыслах вернется назад, и неудачи будут преследовать весь год. Также в равноденствие нельзя быть негостеприимным и отказывать в помощи (это грозит одиночеством и отсутствием удачи), а также пересаживать растения.

В этот день также уместно было гадать. Девушки после заката замешивали тесто для выпечки, а в него добавляли мелкие предметы, по которым можно было определить будущее человека. Например, если попалось кольцо, можно было готовиться к свадьбе, монета сулила достаток, ключик – к наследству, серьга – к встрече с возлюбленным, а бусинка – к скорой беременности.

Весеннее равноденствие не обошли и погодные приметы. Капель и оттепель в этот день сулят богатый урожай, высоко и быстро проплывающие облака – теплые лето и осень. Холодная и ветреная погода в равноденствие говорит о том, что зима отступила не до конца. Подсказки могут дать и птицы: появление жаворонков – к окончательному наступлению весны, а зябликов – к тому, что холода еще не ушли.