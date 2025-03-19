Астрономическая весна в Москве наступит в полдень 20 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Весеннее равноденствие, которое будет означать начало астрономической весны, наступит в Москве в 12:01 в четверг, 20 марта. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

"Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное", – объяснили в учреждении.

Там подчеркнули, что в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном – осень. Продолжительность светового дня будет равняться ночи.

В начале следующей недели в Москве установится солнечная погода, при которой можно загореть, если час стоять на улице. В воскресенье и понедельник, 23 и 24 марта, в столице ожидается температура плюс 1–6 градусов. Солнечную погоду спровоцирует высокое атмосферное давление в городе.

Апрель в Москве прогнозируется с положительной температурной аномалией около 3 градусов. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, средняя месячная температура может преодолеть отметку плюс 10 градусов.

