Синоптик Вильфанд спрогнозировал в Москве солнечную погоду, при которой можно загореть

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В начале следующей недели в Москве установится солнечная погода, при которой можно загореть, если час стоять на улице. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Агентством "Москва".

По словам синоптика, в воскресенье и понедельник, 23 и 24 марта, в столице ожидается температура плюс 1–6 градусов. Солнечную погоду спровоцирует высокое атмосферное давление в городе. Воздушные массы начнут движение с южного направления.

Во вторник, 25 марта, воздух прогреется до 9–11 градусов. Кроме того, обратил внимание Вильфанд, в ближайшие дни прогнозируется малооблачная погода и отсутствие осадков.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в столице 23 марта ожидается рекорд максимального суточного атмосферного давления – 766 миллиметров ртутного столба. Она уточнила, что до этого самое высокое давление для этого дня было зафиксировано в 1943 году на отметке 764,1 миллиметра ртутного столба.

Также синоптик заявила, что апрель в Москве прогнозируется с положительной температурной аномалией около 3 градусов. С ее слов, средняя месячная температура может преодолеть отметку плюс 10 градусов.