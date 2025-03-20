Синоптик Вильфанд пообещал москвичам солнечную погоду до 25 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Солнечная погода и максимальная температура воздуха до 10–14 градусов прогнозируется в столице на этой неделе и в начале следующей. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, днем 20 марта температура в Москве станет повышаться до 7–9 градусов, 21 числа – до 8–10 градусов. В выходные ожидается примерно такая же температура – от 7 до 10 градусов тепла.

Ночью в понедельник, 24 марта, может похолодать до минус 6 градусов, днем уже потеплеет до 6–11 градусов. Еще более высокая температура ожидается 25 числа – от 9 до 14 градусов, отметил Вильфанд. Это связано с тем, что при антициклонной погоде будет происходить выхолаживание подстилающей поверхности ночью, а днем – выраженный прогрев от солнечных лучей, пояснил специалист.

При этом осадков не ожидается, атмосферное давление будет выше нормы примерно на 15–18 миллиметров ртутного столба.

Между тем в Москве в 12:01 20 марта наступит весеннее равноденствие, которое будет означать начало астрономической весны. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное, уточнили в Московском планетарии. В результате в Северном полушарии планеты наступит астрономическая весна, а в Южном – осень.