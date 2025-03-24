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24 марта, 22:15

Общество

В Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков 25 марта

В Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков 25 марта

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Погода в Москве резко изменится 25 марта. Циклон с юго-запада принесет плотные облака и осадки. Ожидается, что в столице выпадет до 20% месячной нормы осадков. Ветер усилится до 15 метров в секунду, объявлен желтый уровень погодной опасности.

Температура днем понизится до 5 градусов, но к выходным потеплеет до 15 градусов. Медики советуют следить за давлением и избегать физических нагрузок из-за магнитных бурь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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