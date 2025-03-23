Блогер из Москвы заявила, что ее не пустили в Эрмитаж из-за красивого платья

Блогер из Москвы заявила, что ее не пустили в Эрмитаж из-за слишком красивого платья. Смотрители решили, что девушка запланировала коммерческую съемку, а такая услуга в музее стоит 10 тысяч рублей.

Девушка сняла про это ролик, опубликовала его и даже получила поддержку в комментариях. В Эрмитаже ситуацию назвали провокацией и попыткой заработать на имени музея, то есть поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать марку одежды в шикарных интерьерах дворца.

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