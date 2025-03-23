Синоптик: 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории

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Текущий год может войти в число пяти самых теплых в истории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов", – отметил синоптик.

По словам Вильфанда, стабилизировать этот процесс человечеству пока не удается. Кроме того, температура океана остается очень высокой, а его деятельный слой (соприкасающийся с атмосферой) хорошо прогрет, что также влияет на состояние атмосферы, пояснил специалист.

Он также подчеркнул, что точно сказать, какое место займет 2025 год среди самых теплых, станет возможно во второй половине года.

Климатологи ранее спрогнозировали, что ледники при снижении выбросов могут потерять в массе 25–29% к 2100 году. Однако в случае неблагоприятного прогноза по уровню выбросов показатель может вырасти до 46–54%.

Процессы потепления климата в России проходят быстрее, чем в среднем по миру, сообщали синоптики. Так, в тропических регионах наблюдается потепление, однако оно там происходит медленно. А в умеренных широтах – в 2,5 раза быстрее.