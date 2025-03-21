IT-эксперт Геллер: алгоритмы следят за человеком, чтобы ему попадались "жизненные" видео

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эксперт в области IT Артем Геллер заявил, что алгоритмы социальных сетей постоянно анализируют поведение пользователей, чтобы рекомендовать им интересный контент. Об этом сообщает Life.ru.

Геллер объяснил, что людям не просто так попадаются посты и видео, которые отражают их жизненные события или эмоциональное состояние. По его словам, если кто-то часто делится позитивными моментами, то алгоритмы могут предлагать схожий контент.

Он также отметил, что пользователи сами предоставляют алгоритмам необходимую информацию, когда ставят лайки под постами.

"С одной стороны, короткие видео за нами следят. Они, конечно, ничего не чувствуют и не знают о нашем состоянии, но по факту из данных, которые получают соцсети или другие сервисы, они могут предложить нам что-то, чтобы закрыть потребность, которую мы сейчас испытываем", – сказал эксперт.

В качестве примера IT-эксперт привел возможное расставание с близкими людьми. В таком случае человек будет просматривать контент на схожую тематику, взаимодействовать с ним, из-за чего впоследствии ему будут попадаться аналогичные видео и реклама.

Геллер уточнил, что существуют и другие способы слежки, например, микрофон. Эксперт подчеркнул, что разрешенные обезличенные данные собираются большими гигантами и интерпретируются.

Специалист заметил, что, скорее всего, сервису неизвестно имя, фамилия и другие данные конкретного пользователя, но при помощи алгоритмов по прослушанному и переведенному тексту можно сделать выводы. Продукт пытается узнать все о человеке, который им пользуется, заключил он.

Ранее клинический психолог Евгения Береза рассказала, что просмотр коротких видео катастрофически уменьшает объем мозга. Ролики также воздействуют на зрительные нервы, вызывая ложное удовольствие, указала она.

