Australasian Psychiatry: почти 90% тиктоков об СДВГ являются ложью

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Девять из десяти тиктоков о синдроме дефицита внимания (СДВГ) дают недостоверную информацию. При этом правдивые ролики не набирают просмотров. Такие данные привели в исследовании психиатров из Новой Зеландии, опубликованном в журнале Australasian Psychiatry.

Эксперты изучили 50 популярных тиктоков на эту тему. Они сравнили содержание видео с шестью основными вопросами шкалы диагностики СДВГ у взрослых. Если в роликах совпадало хотя бы четыре из шести вопросов, то такие видео считались "полезными". Остальные помечали как "вводящие в заблуждение".

По итогу исследования "полезными" оказались только четыре из 50 видео. При этом они набрали только 4% от общего числа лайков и 1% комментариев.

Эксперты считают, что тикток стал важным источником распространения информации, однако там много и ложных данных.

У людей с СДВГ часто встречаются проблемы с концентрацией внимания, а также усидчивостью. Психиатры предполагают, что это связано со сниженным уровнем дофамина – гормона, отвечающего за удовольствие. Поэтому люди часто переключают свое внимание на что-то новое.

Ранее сообщалось, что у россиян позитивное мироощущение преобладает над негативным. При этом 20–30% опрошенных, по данным Института социологии ФНИСЦ РАН, испытывают чувство беспомощности и неопределенности.