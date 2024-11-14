В РАН заявили, что позитивное мироощущение у россиян преобладает над негативным

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Позитивное мироощущение у россиян преобладает над негативным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад "Российская повседневность сегодня: по материалам социологического мониторинга". Исследование провели ученые из Института социологии ФНИСЦ РАН.

"Наиболее распространенная в настоящее время массовая позитивная эмоция (ее ощущали часто примерно 45%) – осознание поддержки со стороны людей из своего окружения", – уточнили специалисты.

Из материала также следует, что 20–30% респондентов испытывают чувства несправедливости, неопределенности и беспомощности.

В исследовании участвовали жители 22 субъектов – из 112 населенных пунктов, в том числе 37 сел, двух мегаполисов, 35 районных центров и 19 административных центров.

Для человека естественно накопление негативных эмоций, рассказал ранее социальный психолог Александр Шахов. Он объяснил, что следует соблюдать правила психогигиены. Можно тренировать способность описывать чувства на примере классической музыки. Выбрав произведение, человек в этой системе должен прислушаться к телесным ощущениям и назвать эмоцию.

