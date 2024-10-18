Психолог Мазанкина: регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов

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Регулярные физические нагрузки и правильное дыхание способствуют снижению тревожности и выработке эндорфинов, заявила в беседе с RT директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина.

По словам эксперта, упражнения значительно улучшают общее самочувствие и помогают снять напряжение. При этом оптимальной длительностью занятий психолог назвала 30 минут в день.

При физической нагрузке важно контролировать дыхание, обратила внимание Мазанкина. Это связано с тем, что успокоению нервной системы будут способствовать даже простые дыхательные упражнения.

Не менее важную роль в сохранении не только физического, но и ментального здоровья играют режимы сна и питания. В частности, недосып, а также недостаток или избыток пищи вводят организм в состояние истощения, в связи с чем запускаются негативные процессы в нервной системе, которые отражаются на эмоциональном фоне, пояснила эксперт.

При этом осознать эмоции и заметить закономерности в своем состоянии человек может, прибегнув к помощи ИИ-сервисов. Так, в этих целях могут использоваться приложения для медитации, когнитивно-поведенческой терапии и трекинга настроения. Вместе с тем подобные сервисы могут предложить корректирующие меры на основе данных, которые в них вводятся, отметила специалист. Однако психолог обратила внимание, что мобильные программы могут оказать только вспомогательную помощь.

По словам специалиста, обращаться за психологической помощью необходимо в случае сильной непроходящей усталости, потери интереса к любимым занятиям и возникновения трудностей в контроле эмоций. Кроме того, помощь психолога необходима людям, которые сталкиваются с трудностями в принятии решений, навязчивыми мыслями или проблемами со сном, подчеркнула Мазанкина. Эксперт также призвала не пренебрегать помощью психолога в таких ситуациях, как утрата близкого, развод или смена работы.

"Поддержка специалиста зачастую оказывается крайне полезной, даже если человеку изначально казалось, что он неплохо справляется с переживанием этих событий, не дает эмоциям захлестнуть себя и не нуждается в психологической поддержке. В долгосрочной перспективе кризисные ситуации оказывают сильное влияние на жизнь человека", – заключила она.

При этом, помимо психологических проявлений, одним из симптомов депрессии может быть хроническая головная боль. В таких случаях врачи не могут объяснить причину возникновения проблемы при обследованиях и МРТ, рассказал врач-психиатр высшей квалификационной категории Сергей Поздняков.