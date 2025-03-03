Уголовное дело завели в Махачкале из-за падения глыбы льда на женщину с ребенком

Фото: телеграм-канал SHOT

Уголовное дело о халатности завели после падения глыбы льда на женщину с ребенком в Махачкале. О происшествии сообщается на портале регионального главка СК РФ.

В Сети появились кадры, на которых видно, как ледяная масса обрушилась на них с крыши. Инцидент произошел 3 марта в Кировском районе города.

"В настоящее время женщина и ребенок госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – уточняется в публикации ведомства.

Прокуратура, в свою очередь, намерена проверить, соблюдались ли требования законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга начала проверку после падения льда с крыши на мужчину. Инцидент случился на Заусадебной улице. На опубликованном прокуратурой видео видно, как мужчина заходит в здание, но затем на него падают глыбы льда. После этого пострадавший падает на землю и пытается встать.

