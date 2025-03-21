Пик заболеваемости ОРВИ в Москве пройден

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве уже пройден, сообщает столичный Депздрав. Снижается и доля госпитализированных, а количество заразившихся коронавирусом достигло исторического минимума.

Однако в целом по России ситуация иная. Заболеваемость вирусными инфекциями в стране, по данным Роспотребнадзора, третью неделю подряд держится на высоком уровне. Врачи диагностируют более миллиона случаев ОРВИ в неделю.

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