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21 марта, 17:30

Общество

Пик заболеваемости ОРВИ в Москве пройден

Пик заболеваемости ОРВИ в Москве пройден

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Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве уже пройден, сообщает столичный Депздрав. Снижается и доля госпитализированных, а количество заразившихся коронавирусом достигло исторического минимума.

Однако в целом по России ситуация иная. Заболеваемость вирусными инфекциями в стране, по данным Роспотребнадзора, третью неделю подряд держится на высоком уровне. Врачи диагностируют более миллиона случаев ОРВИ в неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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