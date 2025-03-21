Синоптик Ильин: в ночь на 23 марта в Москве может быть до минус 5 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в Москве в ночь на воскресенье, 23 марта, может опуститься до минус 5 градусов, предупредил в беседе с RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в ночь на субботу, 22 марта, в Москве возможны небольшие осадки, температура составит от 0 до минус 2 градусов. Днем будет 4–6 градусов и относительно солнечная погода без осадков.

Уже в ночь на воскресенье в столице ожидается минус 3–5 градусов, при этом будет малооблачно и без осадков. Днем северо-восточный ветер начнет сменяться южным, что является признаком дальнейшего повышения температуры, отметил специалист.

Ильин сообщил, что скорость ветра в субботу составит 6–11 метров в секунду, в воскресенье – 3–8. Атмосферное давление на выходных вырастет до 763 миллиметров, добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал , что ночные морозы сохранятся в Московском регионе до 24 марта. Минувшей ночью большая часть столичного региона вновь оказалась в зоне небольших морозов, исключением стали центральная часть Москвы и западные районы Подмосковья, отметил он.

Между тем в столице 21 марта ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха окажется в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов.