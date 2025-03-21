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21 марта, 06:59

Общество

До 10 градусов тепла ожидается в Москве 21 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, 21 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд пообещал москвичам солнечную погоду до 25 марта. Максимальная температура воздуха составит 10–14 градусов. В то же время осадков не ожидается, а атмосферное давление превысит норму на 15–18 миллиметров ртутного столба.

Синоптики спрогнозировали до 10 градусов тепла 21 марта

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