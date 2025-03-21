Синоптик Леус: ночные морозы сохраняются в Московском регионе

21 марта, 07:51Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ночные морозы сохранятся в Московском регионе до 24 марта. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в телеграм-канале.
"Минувшей ночью большая часть столичного региона вновь оказалась в зоне небольших морозов, исключением из этой картины стали центральная часть Москвы и западные районы Подмосковья", – отметил синоптик.
По данным столичной базовой метеостанции ВДНХ, минимум составил 0,8 градуса, в Бутове – минус 2,8 градуса, на Балчуге – 4,2 градуса. В ТиНАО воздух охладился до минус 3 градусов.
Как указал Леус, в подмосковных Черустях минимальная температура составила минус 3,7 градуса. Холоднее всего было в Мелихове – минус 4,3 градуса.
"Ночные отрицательные температуры в регионе сохранятся до понедельника (24 марта. – Прим. ред.), затем на некоторое время заморозки прекратятся", – уточнил специалист.
Между тем в Москве 21 марта ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха окажется в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов. Скорость юго-западного и западного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.
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