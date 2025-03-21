Синоптик Леус: ночные морозы сохраняются в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночные морозы сохранятся в Московском регионе до 24 марта. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в телеграм-канале.

"Минувшей ночью большая часть столичного региона вновь оказалась в зоне небольших морозов, исключением из этой картины стали центральная часть Москвы и западные районы Подмосковья", – отметил синоптик.

По данным столичной базовой метеостанции ВДНХ, минимум составил 0,8 градуса, в Бутове – минус 2,8 градуса, на Балчуге – 4,2 градуса. В ТиНАО воздух охладился до минус 3 градусов.

Как указал Леус, в подмосковных Черустях минимальная температура составила минус 3,7 градуса. Холоднее всего было в Мелихове – минус 4,3 градуса.

"Ночные отрицательные температуры в регионе сохранятся до понедельника (24 марта. – Прим. ред.), затем на некоторое время заморозки прекратятся", – уточнил специалист.

Между тем в Москве 21 марта ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха окажется в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов. Скорость юго-западного и западного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.