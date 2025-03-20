Роспотребнадзор контролирует ситуацию с лихорадкой Оропуш

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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лихорадкой Оропуш. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным надзорного ведомства, распространение лихорадки на территории России исключено. Туристов также предупредили о риске заражения в странах Южной Америки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и на Кубе.

"Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья", – говорится в сообщении.

Лихорадка Оропуш передается через укусы мелких мух и некоторых видов комаров. Среди симптомов отмечаются сильная головная боль, мышечная ломка, озноб, тошнота и прочее.

Роспотребнадзор также контролирует ситуацию с новым вирусом Кэмп-Хилл, который ранее выявили в США. Вирус был найден у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году. К роду хенипавирусов относятся такие вирусы, как Хендра, Нипах и Ланъя.

При этом Кэмп-Хилл может заражать только мелких млекопитающих, однако есть вероятность, что некоторые хенипавирусы распространены более масштабно, чем считалось ранее.