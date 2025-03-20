Синоптики прогнозируют новый температурный рекорд в конце марта в Москве

Март может побить рекорд по температуре в Москве. По прогнозам синоптиков, к концу месяца столбики термометров будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса. В четверг, 20 марта, день весеннего равноденствия, а значит, со следующего дня световой день станет длиннее ночи.

Температура в пятницу, 21 марта, останется на высоком уровне – до 8 градусов тепла. Ожидается комфортный ветер со скоростью 5–6 метров в секунду. Однако атмосферное давление начнет расти и достигнет 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

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