07 марта, 12:00Общество
"Доктор 24": терапевт рассказал о симптомах низкого давления
Почему у одних давление высокое, а у других – низкое? Действительно ли магнитные бури и погода влияют на него?
По каким симптомам можно заподозрить низкое давление? Когда это нормально, а когда стоит обратиться к врачу? Что делать, чтобы гипотония не стала гипертонией?
На эти и другие вопросы ответил заместитель директора по терапии, заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт ГКБ имени Давыдовского, кандидат медицинских наук Александр Розин.