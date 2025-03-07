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07 марта, 12:00

Общество

"Доктор 24": терапевт рассказал о симптомах низкого давления

"Доктор 24": терапевт рассказал о симптомах низкого давления

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Почему у одних давление высокое, а у других – низкое? Действительно ли магнитные бури и погода влияют на него?

По каким симптомам можно заподозрить низкое давление? Когда это нормально, а когда стоит обратиться к врачу? Что делать, чтобы гипотония не стала гипертонией?

На эти и другие вопросы ответил заместитель директора по терапии, заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт ГКБ имени Давыдовского, кандидат медицинских наук Александр Розин.

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