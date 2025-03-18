Новости регионов: сотрудники МЧС спасли двух сноубордистов в Сочи

Сотрудники МЧС спасли двух сноубордистов в Сочи. Они выехали за пределы трасс курорта "Красная Поляна" и катались по северному склону хребта Аибга. На спуске один из фрирайдеров оказался на краю и не мог отползти из-за льда. Экстремалы вызвали спасателей, и их эвакуировали на вертолете. Никто не пострадал.

Психологи оказывают помощь матери пятерых детей, которые погибли при пожаре в Башкирии. По информации МЧС, в квартире семьи загорелся натяжной потолок. Когда на место прибыли спасатели, открытого огня уже не было. На месте обнаружили тела пятерых детей и 33-летнего мужчины. В ситуации разбираются следователи и прокуратура.

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