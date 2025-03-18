Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 11:30

Происшествия

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли двух сноубордистов в Сочи

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли двух сноубордистов в Сочи

В Краснодаре ночная погоня закончилась ДТП

Новости регионов: в Дагестане для тушения пожара в лесном массиве привлекут вертолет МЧС

В аэропорту Дублина опоздавший пассажир устроил погром

Новости регионов: испытания технологии очистки песка от мазута завершают на пляжах Анапы

Новости мира: семидневный траур объявлен в Северной Македонии после пожара в ночном клубе

"Московский патруль": вынесен приговор подростку, устроившему ДТП в Южном Бутове

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 марта

Московская прокуратура начала разбирательство после утечки горячей воды

Шесть человек пострадали из-за прорыва трубы в Северном Медведкове

Сотрудники МЧС спасли двух сноубордистов в Сочи. Они выехали за пределы трасс курорта "Красная Поляна" и катались по северному склону хребта Аибга. На спуске один из фрирайдеров оказался на краю и не мог отползти из-за льда. Экстремалы вызвали спасателей, и их эвакуировали на вертолете. Никто не пострадал.

Психологи оказывают помощь матери пятерых детей, которые погибли при пожаре в Башкирии. По информации МЧС, в квартире семьи загорелся натяжной потолок. Когда на место прибыли спасатели, открытого огня уже не было. На месте обнаружили тела пятерых детей и 33-летнего мужчины. В ситуации разбираются следователи и прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика