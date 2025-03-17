Движение восстановлено на 75-м километре МКАД после массовой аварии

На внешней стороне 75-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) восстановлено движение после массовой аварии, произошедшей несколько часов назад. Столкновение восьми автомобилей привело к временному перекрытию полос.

По словам очевидцев, в ДТП пострадали двое, включая маленького ребенка. На месте происшествия работали оперативные службы, которые оперативно устранили последствия аварии. Теперь все полосы открыты для движения.

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