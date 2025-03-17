Несколько автомобилей столкнулись на 75-м километре МКАД из-за непогоды

Непогода в Москве уже спровоцировала несколько серьезных ДТП. На 75-м километре МКАД столкнулись 4 автомобиля. В результате аварии ребенок получил травмы. По словам очевидцев, есть еще пострадавшие, информация уточняется.

Тем временем на 67-м километре МКАД, в районе "Крокус Экспо", столкнулись как минимум 5 машин. По предварительным данным, никто не пострадал, однако движение в районе аварии сильно затруднено.

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