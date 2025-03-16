Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 18:15

Наука

Новости регионов: ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники

Новости регионов: ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники

Жители Москвы смогут наблюдать Венеру в марте

Космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС

Москвичи наблюдали первое весеннее полнолуние в ночь на 15 марта

Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым стартовал с Космического центра NASA

"Мослекторий": Александр Рикель – о конфликтах между людьми

Жители России смогут понаблюдать за "кровавой" Луной в ночь на 14 марта

"Мослекторий": Павел Кызласов – об урологии

Мощные магнитные бури надвигаются на Землю

Новости мира: SpaceX отложила пуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом

Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Запуск состоялся на космодроме Плесецк. Как отметили в ведомстве, все прошло в штатном режиме. Космические аппараты установили на целевых орбитах в расчетное время. Их приняли под управление наземные средства военно-космических сил. С аппаратами установлена и поддерживается устойчивая связь.

Ростовская область оказалась во власти ландшафтных пожаров. По словам очевидцев, на левом берегу Дона огонь уже вплотную подошел к жилым домам. Жители региона сообщают, что очагов возгорания сразу несколько. Окрестности заволокло дымом. В МЧС уточнили, что горят сухая трава и камыш.

Непогода парализовала движение на северо-востоке Ямала. На выезде из поселка Тазовский за Полярным кругом скопилась целая колонна автомобилей. Из-за потепления на дороге образовался настоящий каток. Коммунальщики пытались посыпать лед песком, но его тут же сдувает сильный ветер. Водители вынуждены ждать, пока погода изменится. В поселке также полностью остановлено автобусное движение.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукапроисшествияпожарпогодарегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика