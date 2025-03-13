Мощные магнитные бури надвигаются на Землю

На Землю надвигаются мощнейшие магнитные бури, вызванные активной фазой излучения Солнца. Специалисты предупреждают о возможных возмущениях в магнитном поле. Ночью 14 марта москвичи смогут наблюдать полярное сияние, если погодные условия позволят.

Однако лунное затмение жители столицы увидеть не смогут. Это природное явление будет доступно только для жителей Чукотского и Камчатского полуострова, а также Магаданской области.

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