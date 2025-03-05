Американский аппарат Blue Ghost впервые мягко приземлился на Луне

Компания Firefly Aerospace опубликовала кадры посадки своего модуля Blue Ghost на Луну. Это первый американский аппарат, которому удалось совершить мягкую посадку в целости и сохранности с 1972 года, и первый в истории частный модуль, сумевший благополучно сесть на Луну.

Миссия продлится две недели. Аппарат будет изучать реголит и взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра.

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