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05 марта, 08:00

Наука

Американский аппарат Blue Ghost впервые мягко приземлился на Луне

Американский аппарат Blue Ghost впервые мягко приземлился на Луне

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Компания Firefly Aerospace опубликовала кадры посадки своего модуля Blue Ghost на Луну. Это первый американский аппарат, которому удалось совершить мягкую посадку в целости и сохранности с 1972 года, и первый в истории частный модуль, сумевший благополучно сесть на Луну.

Миссия продлится две недели. Аппарат будет изучать реголит и взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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