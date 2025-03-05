05 марта, 08:00Наука
Американский аппарат Blue Ghost впервые мягко приземлился на Луне
Компания Firefly Aerospace опубликовала кадры посадки своего модуля Blue Ghost на Луну. Это первый американский аппарат, которому удалось совершить мягкую посадку в целости и сохранности с 1972 года, и первый в истории частный модуль, сумевший благополучно сесть на Луну.
Миссия продлится две недели. Аппарат будет изучать реголит и взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра.
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