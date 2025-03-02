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02 марта, 09:30

Наука

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к МКС

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к МКС. Он доставил на станцию топливо, продукты и лекарства.

Также в распоряжении российских космонавтов теперь имеется новый скафандр "Орлан-МКС". Сейчас на станции работает экипаж 72-й длительной экспедиции, в составе которого числятся космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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