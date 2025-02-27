Астроном Рублева: жители Москвы не смогут увидеть лунное затмение 14 марта

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Жители столицы не смогут увидеть лунное затмение 14 марта 2025 года – на территории РФ отдельные фазы можно будет наблюдать только на Чукотке и Камчатке, а также в Магаданской области. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она напомнила, что затмение происходит, когда спутник находится в фазе полнолуния, в противоположной Солнцу стороне и попадает в тень Земли.

"Во время затмения Луна не совсем пропадает из виду, а приобретает темный красноватый, бордовый оттенок. Это очень интересное зрелище, если оно происходит при благоприятных условиях", – отметила Рублева.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария В свою очередь, в Москве условия для наблюдения затмения будут неблагоприятными, поскольку Луна в это время (с 06:57 и до 13:00) будет находиться уже под горизонтом.

Ранее Рублева рассказала, что 29 марта жители столицы смогут наблюдать частное солнечное затмение. Увидеть его можно начиная с 14:25, а максимальная фаза наступит в 14:49. Желающим провести наблюдение эксперт порекомендовала вооружиться солнечными фильтрами – металлической фольгой или засвеченной фотопленкой.